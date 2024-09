Uma guitarra que pertenceu a Noel Gallagher, dos Oasis, que recentemente anunciaram o regresso aos palcos, foi vendida em leilão por mais de 173 mil dólares (cerca de 153 mil euros), anunciou a Sotheby's esta quinta-feira, dia 12 de setembro.

A guitarra, uma Epiphone Les Paul Standard, foi avaliada em 80 mil libras.

O instrumento foi usado no videoclipe e na capa do primeiro single do Oasis, “Supersonic”, segundo o comunicado. Duas outras guitarras usadas por Noel Gallagher também foram vendidas durante o leilão.

Os Oasis, fundados em 1991, em Manchester, separaram-se em 2009 devido a conflitos recorrentes entre os dois irmãos Gallagher, que desde então seguiram carreiras a solo.

O anúncio do regresso da da banda de rock britânica, feito no final de agosto, despertou o entusiasmo dos fãs.