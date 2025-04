Os australianos Jet são a nova confirmação do NOS Alive. A banda atua no último dia do festival, que acontece a 10, 11 e 12 de julho no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

Originários de Dingley, em Melbourne, Austrália, Jet conquistaram rapidamente fãs em todo mundo após a sua formação em 2001, vendendo mais de 6,5 milhões de álbuns a nível global e alcançando quase 10 certificados de Platina na Austrália, além de Platina nos EUA e no Reino Unido com o seu álbum de estreia "Get Born", editado em 2003.

“Are You Gonna Be My Girl”, “Rollover DJ” e “Look What You've Done" são alguns dos temas mais populares do grupo. Já o segundo álbum dos Jet contou com singles como “Put Your Money Where Your Mouth Is” e “Bring It On Back”.

Artistas já confirmados: A-Trak, Amyl and The Sniffers, Artemas, Bad Nerves, Barry Can't Swim, Benson Boone, The Bloody Beetroots, Bright Eyes, Capicua, Chloé Robinson, CMAT, Dead Poet Society, DJ Boring, Erol Alkan, FINNEAS, Franc Moody, Future Islands, girl in red, Glass Animals, Jet, Justice, Kings of Leon, Klin Klop (Live), Logic1000, Macacos do Chinês, Mark Ambor, Máximo, Mike 11, Mother Mother, Nathy Peluso, Nine Inch Nails, Noah Kahan, NTO, Olivia Rodrigo, Papa Nugs, Parov Stelar, Riordan, Sam Fender, Sammy Virji, St.Vincent, The Backseat Lovers, The Teskey Brothers e Von Di.