As irmãs HAIM – Danielle, Este e Alana – estão de volta com "Relationships", o seu mais recente single e a primeira novidade desde a participação na banda sonora do filme "Barbie", com "Home". A canção é o primeiro avanço do próximo álbum da banda, sucessor de "Women in Music Pt. III".

Produzida por Danielle Haim em colaboração com Rostam (Clairo, SASAMI) e Buddy Ross (Wet), "Relationships" é uma balada pop com influências do hip hop e R&B dos anos 1090. A letra aborda a complexidade dos relacionamentos modernos, explorando temas como a indecisão, culpa e dificuldades na comunicação.

"Relationships" chegou acompanhado por um videoclipe realizado por Camille Summers Valli, e que conta com a participação de Drew Starkey (da série "Queer"), que interpreta o parceiro de Danielle numa relação desgastada - veja aqui o vídeo.