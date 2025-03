O Soam as Guitarras, cujo cartaz da 9.ª edição foi hoje anunciado, é um festival que "celebra a arte da guitarra em todas as suas expressões", propondo encontros musicais pouco habituais, este ano entre 10 de abril e 30 de maio.

Um dos espetáculos previstos, em Oeiras, é o da guitarrista Luísa Amaro, que presta homenagem a Carlos Paredes, numa altura em que se celebra o centenário do nascimento do músico. No Auditório Municipal Ruy de Carvalho, Luísa Amaro estará acompanhada pela guitarrista Mafalda Lemos e pelo clarinetista Gonçalo Lopes.

Ainda em Oeiras, na mesma sala, o guitarrista Pedro Branco regressa aos êxitos de Marco Paulo, novamente numa releitura com um trio de jazz, com João Sousa (bateria) e Carlos Barretto (contrabaixo), tendo como convidados Margarida Campelo, Benjamim e Luís Severo.

O guitarrista André Santos convida a cantora Manuela Azevedo, dos Clã, para partilhar gostos musicais em palco, as cantoras Tainá e Joana Alegre vão atuar em dueto, Joana Almeirante fará uma atuação a solo e André Sardet apresenta-se em trio naquele auditório.

De acordo com o programa anunciado, a fadista Sara Correia vai atuar em Oeiras e em Setúbal, acompanhada do guitarrista Diogo Clemente.

Para esta edição, foi ainda convidada a artista Carolina Deslandes, que levará as suas canções "de forma mais despida", com o guitarrista Feodor Bivol, às três cidades do Soam as Guitarras.

À Póvoa de Varzim irá o músico João Pedro Pais e em Setúbal apresentam-se igualmente a guitarrista Inês Matos, que assina como Inóspita, e Velho Homem, o projeto que junta os músicos Afonso Dorido (Homem em Catarse) e Francisco Silva (Old Jerusalem).