Shakira esteve recentemente à conversa com Jimmy Fallon no programa "The Tonight Show", onde revelou que um dos seus maiores êxitos, "Hips Don’t Lie", esteve por um fio de não integrar o alinhamento do álbum "Oral Fixation, Vol. 2", editado em 2005.

Na entrevista, a artista colombiana contou que o disco já estava finalizado e distribuído quando surgiu a oportunidade de colaborar com Wyclef Jean. "O meu álbum já estava distribuído e então surgiu essa ideia. Eu e o Wyclef encontrámo-nos e começámos a trabalhar nesta faixa", recordou.

A química entre os dois foi imediata e Shakira percebeu que tinha em mãos algo especial. "Sabia que tinha um sucesso, então liguei ao produtor que, na altura, liderava a editora e disse: ‘Tens de recolher os álbuns das lojas’. Ele respondeu: ‘De maneira nenhuma, esses álbuns já estão nas prateleiras’. E insisti: ‘Tens de confiar em mim. Se o fizeres, vamos ter um hit’. E ele disse: ‘Ok, vou ouvir-te desta vez’. E fez mesmo isso. Tivemos de refazer as capas dos álbuns e isso mudou a minha história".

O encontro com Wyclef Jean, revelou ainda a cantora, teve um toque quase místico. “O mais engraçado é que tive um sonho, o sonho mais aleatório com o Wyclef. Não foi um sonho sexual! Foi apenas um sonho. E então acordei e o meu empresário ligou-me a dizer: ‘O Wyclef quer trabalhar contigo’", contou a artista no programa de Jimmy Fallon.