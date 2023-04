Os Ibibio Sound Machine atuam no primeiro dia do próximo festival NOS Alive, a decorrer de 6 a 8 de julho, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, no distrito de Lisboa, anunciou hoje a promotora Everything is New.

Liderados pela cantora nigeriana Eno Williams, os Ibibio Sound Machine, que se estreiam no festival, "são uma fusão de elementos africanos e eletrónicos", inspirados pelo "funk e disco da África Ocidental e pelo pós-punk e electrónica moderna", descreve a promotora. A banda tem em "Electricity", editado no ano passado, o mais recente álbum de estúdio, que sucedeu a "Doko Mien" (2019), "Uyai" (2017) e ao álbum de estreia, homónimo, de 2014. Antes o festival já tinha sido anunciado a atuação conjunta das artistas portuguesas Carolina Deslandes e Bárbara Tinoco, a 8 de julho, terceiro e último dia do festival, no mesmo palco onde vão estar também Machine Gunn Kelly, Sam Smith e Queens of the Stone Age. Red Hot Chili Peppers, Arctic Monkeys, Lizzo, Lil Nas X, The Black Keys, Idles, assim como Branko, Linda Martini e Kelman Duran & Pedro da Linha são alguns dos nomes já anunciados para este festival. A 15.ª edição do NOS Alive'23 vai decorrer de 6 a 8 de julho.