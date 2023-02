A dupla Senhoritas apresentou o seu mais recente single no programa "O Preço Certo", da RTP1. O tema "Sabão Em Pó" foi lançado em novembro de 2022 e, graças à atuação no concurso apresentado por Fernando Mendes, tornou-se viral.

No TikTok, vários utentes do Centro Social e Paroquial de São Romão de Carvalhosa, na freguesia de Banho e Carvalhosa, no concelho de Marco de Canaveses, 'vestiram-se' a rigor para dançar a canção da dupla.

O vídeo rapidamente conquistou as redes sociais e soma mais de 137 mil visualizações.

Veja o vídeo: