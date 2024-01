Iggy Azalea deu a entender que pretende abandonar a música, confessando que não continuar a trabalhar no seu quarto álbum de estúdio.

Esta quarta-feira, dia 3 de janeiro, no X, antigo Twitter, a cantora e rapper frisou que se quer dedicar à carreira como designer. "Fui sempre alguém que encontra alegria na criatividade, em ver as minhas ideias tomar forma. Durante muito tempo, usei a música para colocar as minhas ideias malucas no mundo", começou por sublinhar.

"Sei que muita gente acha que saí por ter sido alvo de bullying. Rio-me sempre, porque nunca o faria por isso. Sou demasiado teimosa", explicou, acrescentando que "há muito tempo" que tem "uma paixão" por design e direção criativa: "Isso apaixona-me mais que a composição de canções".

Já sobre o álbum que estava a preparar, Iggy Azalea adiantou que o "colocou em pausa há alguns meses". "Não senti vontade de voltar lá (...) Lamento desapontar-vos, mas é mais importante que não me desaponte a mim", frisou.