A contagem decrescente para a edição de 2024 do Rock in Rio Lisboa já começou.

Em entrevista a João Baião no programa "Casa Feliz", Roberta Medina revelou novidades sobre o concerto especial de Ivete Sangalo na Cidade do Rock de Lisboa. A cantora brasileira sobe ao Palco Mundo do Parque Tejo Lisboa no dia 22 de junho.

"Pegámos numa frase que ela disse no palco no último ano: 'a gente devia ficar aqui mais tempo, não é?'. O concerto costuma ser de uma hora e, então, vamos fazer um concerto de uma hora e meia. Vamos construir um palco especial para ela, no meio da plateia", contou a Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio.

"Vai ser deslumbrante. Vai ser um espetáculo para celebrar estes 20 anos com a gente", frisou Roberta Medina.

A nova Cidade do Rock no Parque Tejo Lisboa abre portas nos dias 15, 16, 22 e 23 de junho. Com a mudança para este novo espaço, o Rock in Rio Lisboa promete uma experiência renovada, mas a presença de Ivete Sangalo continua a ser uma certeza para todos os fãs.

ROCK IN RIO LISBOA 2024:

15 DE JUNHO

Palco Mundo

Scorpions

Evanescence

Extreme

Xutos & Pontapés com a Orquestra Filarmónica Portuguesa

16 DE JUNHO

Palco Mundo

Ed Sheeran

Calum Scott

Jão

Fernando Daniel

22 DE JUNHO

Palco Mundo

Ivete Sangalo

23 DE JUNHO

Palco Mundo

Doja Cat

Camila Cabello

Palco Galp