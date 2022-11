Qual a canção que mais ouvi este ano? E quais os artistas que estiveram em destaque no seu serviço de streaming nos últimos 12 meses? Como já é tradição, o Spotify lançou esta quarta-feira, dia 30 de novembro, a ferramenta Wrapped.

Através da aplicação (a funcionalidade só está disponível na App dos smartphones), os utilizadores podem descobrir a lista de canções que mais ouviram no último ano, assim com o seu top dos artistas. A ferramenta analisa o tempo que passou a ouvir canções no Spotify.

Este ano, o serviço de streaming promove ainda a "auto-expressão e a interatividade, disponibilizando novas funcionalidades como a Personalidade de Áudio, onde os utilizadores recebem a sua personalidade através dos hábitos de streaming, e o Audio Day, que mostra os hábitos dos utilizadores durante um dia normal.

Para descobrir o seu top, basta entrar no site Wrapped (ver aqui) através do seu smartphone.

"O Wrapped é a campanha do Spotify mais aguardada do ano, onde utilizadores e fãs de música conseguem ter uma perspetiva do seu ano através do áudio. Estamos muito entusiasmados por continuar a apoiar os artistas portugueses e estamos muito contentes por ver a evolução da música local no Wrapped deste ano, através de artistas como o Julinho Ksd, Wet Bed Gang ou a Bárbara Bandeira. O Wrapped é sobre celebração, expressão individual e diversão, pelo que convidamos todos a juntarem-se a esta iniciativa", afirma Melanie Parejo, Head of Music for Southern Europe.