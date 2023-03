Formados em Manchester em 1982, os britânicos James celebram o 40.º aniversário com um novo álbum. "Be Opened By The Wonderful" vai contar com 20 canções reinterpretadas com uma orquestra de 22 músicos e um coro de oito vozes.

O novo disco dos britânico chega às lojas e aos serviços de streaming de música a 9 de junho e será editado pela Virgin Music. O álbum duplo conta ainda com uma canção inédita, "Love Make a Fool".

"Be Opened By The Wonderful" foi gravado nos Blueprint Studios em Manchester e foi dirigido por Joe Duddell com a Orquestra ORCA22, liderada por Andra Vornicu, e com o coro Manchester Inspirational Voices, dirigido por Wayne Ellington.

Para anunciar o lançamento do disco, os James revelaram também a nova versão de "She's a Star", um dos maiores êxitos da carreira dos britânicos.

ALINHAMENTO DO ÁLBUM:

#1

Sometimes

Love Make A Fool

We’re Gonna Miss You

Tomorrow

The Lake

She’s A Star

Lookaway

Sit Down

Alaskan Pipeline

#2