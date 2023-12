Adriatique, Akua, Catarina Silva & Maria Calapez, Dr Rubinstein, Ellen Allien, Honey Dijon Jeff Mills, Johan, MarrØn, Mr Belt & Wezol, Schlingen, Solid Funk, Vil & Cravo e Whitenoise estão entre os artistas que “vão encher o Jardim”, na 9.ª edição do festival dedicado às sonoridades eletrónicas.

Em 2024, o festival volta a decorrer no Jardim Keil do Amaral, no Parque Florestal de Monsanto.

Este ano, o Lisb-On aconteceu pela primeira vez em junho. Até então, realizava-se sempre nos primeiros dias de setembro.

Os bilhetes para a edição de 2024 estão à venda no site do festival, em www.lisb-on.pt. Os passes de três dias têm um custo de 90 euros, valor que vai aumentando à medida que se aproxima a data do festival. Há também bilhetes de bastidores, em português, que dão “acesso ao ‘backstage’ do Lisb-On e acesso ao Lisb-On stage”.

Na edição deste ano do festival atuaram, entre outros, Freddie Gibbs, Jungle, em formato DJ set, Donato Dozzy, Quantic e Ben Bohmer.