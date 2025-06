O festival Lisb-On Jardim Sonoro, dedicado às sonoridades eletrónicas, regressa entre hoje e domingo ao Jardim Keil do Amaral, no Parque Florestal de Monsanto, em Lisboa, com atuações de Maceo Plex, CC:Disco!, ANOTR e Adiel, entre outros.

Na 11.ª edição as atuações dividem-se por três palcos, com a música a começar às 16h00 e a terminar às 04h00 do dia seguinte, hoje e no sábado, e as 00h00 no domingo.

No cartaz do festival estão em destaque hoje as atuações de ANOTR, Ben Böhmer, Cinthie, CC:Disco!, DJ Nobu, Paramida e Speedy J.

O alinhamento para hoje inclui também Bernardo Vaz, Chima Isaaro, Kaesar e The Lady Machine, entre outros.

Para sábado estão agendadas as atuações de Adiel, Daria Kolosova, Dennis Cruz, Jan Blomqvist, Maceo Plex, Miss Monique, Adam Purnell, Maki, Sugar Free e Tijana T, entre outros.

O festival termina no domingo com MXGPU, Parallelle, Amê DJ, Beiramar, Megatronic e Julya Karma, entre outros.

Os bilhetes estão à venda no ‘site’ do festival, em www.lisb-on.pt. Os passes de três dias têm um custo de 135 euros, os de dois dias (sexta-feira e sábado) de 110 euros, e os bilhetes diários de 60 euros, para sexta-feira e sábado, e de 35 ou 45 euros, para domingo.

Há também bilhetes de bastidores, em português, que dão acesso aos bastidores do Lisb-On e acesso ao Garden stage.