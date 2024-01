Nesta antecipação do festival, Tó Trips apresentará o mais recente álbum, “Popular Jaguar”, segundo a organização do festival.

“Popular Jaguar” foi editado em 2023 e marcou o regresso de Tó Trips aos trabalhos discográficos de longa duração em nome próprio.

Nos concertos de apresentação do álbum, Tó Trips apresenta-se em formato trio, com Helena Espvall (violoncelo) e António Quintino (contrabaixo).

A 13.ª edição do Círculo Jazz Fest abre no dia 16 de fevereiro, no Fórum Municipal Luísa Todi, com a Orquestra de Jazz de Setúbal, em colaboração com o pianista e compositor Carlos Azevedo.

O programa do espectáculo baseia-se na obra de José Afonso, numa em celebração dos 50 anos do 25 de Abril de 1974, indica a organização.

Na Sociedade Musical Capricho Setubalense, atuará Duarte Ventura Quarteto, “grupo liderado por Duarte Ventura, vencedor do Prémio Jovens Músicos 2023”, indica a programação.

No dia 17, subirá ao palco do Fórum Municipal Luísa Todi, o pianista e compositor norueguês de jazz Tord Gustavsen, enquanto, no final da noite, na Sociedade Musical Capricho Setubalense, haverá uma 'jam session'.

A 23 de fevereiro, no Auditório Municipal Cinema Charlot, é a vez de a cantora e guitarrista norte-americana Jesca Hoop se juntar a Azar Azar, projeto do teclista e compositor Sérgio Alves.

No dia seguinte e último do festival, o Carlos Bica Quartet atua no Fórum Municipal Luísa Todi, encerrando a programação do certame nesta sala.

Mais tarde, é a vez do trio Nomad Nenúfar na Sociedade Musical Capricho Setubalense, encerrando o certame.

O Círculo Jazz Fest é organizado pela autarquia de Setúbal, em colaboração com a Escola de Jazz e Música Improvisada da Sociedade Musical Capricho Setubalense.

Os ingressos para os espetáculos podem ser adquiridos nos locais dos concertos ou online, na plataforma bol, havendo também um passe para todos os espetáculos.