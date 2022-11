Os irlandeses The Script atuam no Campo Pequeno, em Lisboa, no dia 18 de novembro. O concerto faz parte da digressão "Greatest Hits 2022 World Tour - Europe", que arrancou esta quarta-feira, dia 2 de novembro, em Estocolmo.

Em Lisboa, a primeira parte do concerto ficará a cargo de Joana Almeirante. "Ainda não acredito que isto vai mesmo acontecer! Cá vamos nós fazer a primeira parte do concerto dos The Script", celebrou a cantora na sua conta no Instagram.

"Não imaginam o entusiasmo e felicidade com que estou neste momento, sou mesmo muito fã dos The Script e sou também aquela miúda que sabe todas as canções de cor, portanto será um enorme privilégio poder fazer parte desta noite tão especial", confessou Joana Almeirante.

Os bilhetes para o concerto dos The Script atuam no Campo Pequeno, em Lisboa, já se encontram esgotados.

Recorde a entrevista do SAPO Mag a Joana Almeirante: