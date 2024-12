Na sua conta no TikTok, Joe Jonas revelou que enviou uma mensagem com uma selfie a Timothée Chalamet há um ano. "Em dezembro do ano passado, enviei uma mensagem para o Timothée Chalamet do telemóvel de um amigo, na expectativa de uma resposta", contou o artista nas redes sociais.

Na publicação, o cantor partilhou um print da mensagem. "Tenho saudades", escreveu Joe Jonas. Na imagem seguinte do post, que conta com a canção "Thoughts of You" (Ole 60), o cantor publicou uma nova fotografia com uma mensagem: "Dezembro e ele ainda não respondeu. Espero que isto ajude".

"Volto a dar-vos novidades [durante] dezembro", acrescentou o cantor dos Jonas Brothers.

Veja aqui o vídeo.