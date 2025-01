Uma primeira surpresa ainda antes de começarem os Globos de Ouro: os vencedores dos concursos de sósias de Glen Powell e Timothée Chalamet foram convidados para ir à cerimónia.

Max Braunstein e Miles Mitchell passaram pela passadeira vermelha do Beverly Hilton e posaram juntos a segurar um cartaz a dizer "Ganhei um concurso de sósias e agora estou nos Globos de Ouro".

Note-se que tanto Glen Powell como Timothée Chalamet estão nomeados para os prémios: o primeiro por "A Complete Unknown" e o segundo por "Assassino Profissional".

Foi Timothée Chalamet com as redes sociais que ajudou a moda a tornar-se viral quando se infiltrou no seu dos concursos de sósias e o organizador disse que ficou em 13.º lugar: rapidamente sucederam-se os eventos e, além de Glen Powell, procuraram-se por exemplo os gémeos de Jeremy Allen White, Paul Mescal, Dev Patel, Tom Holland e até de José Condessa em Portugal.

Miles Mitchell, um estudante universitário de 21 anos que se vestiu de Willy Wonka, foi considerado o melhor Timothée Chalamet no concurso no final de outubro em Nova Iorque: teve direito a um enorme troféu de 'ouro' e um cheque de 50 dólares (cerca de 46 euros), que disse na altura que ia gastar em doces.

No final de novembro, foi a vez de Maxwell Braunstein, um médico assistente, ser eleito o melhor Glen Powell em Austin, no Texas, de onde é natural o ator, que enviou para o júri a própria mãe e uma tia: ganhou cinco dólares (exatamente 4,76 euros, à cotação do dia), queijo grátis durante um ano da Torchy’s Tacos, um chapéu de cowboy.

Powell também anunciou um prémio extra: uma participação especial no seu próximo filme.