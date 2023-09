As vagas abertas no grupo Gannett incluem, agora, uma oferta de emprego para "repórter de Taylor Swift" nos jornais Tennessean e USA Today.

O candidato perfeito para a vaga será "um jornalista motivado, criativo e animado, capaz de captar a emoção em torno de Swift e o lançamento de seu próximo álbum, ao mesmo tempo em que fornece uma análise cuidadosa da sua música e carreira", segundo o anúncio.

"Procuramos um repórter com voz, mas sem preconceitos, capaz de cativar rapidamente uma audiência nacional através de conteúdos inteligentes, adequados para satisfazer os leitores no final", acrescenta a descrição.

De acordo com a vaga, o jornalista será responsável por narrar os momentos mais importantes das próximas etapas da "The Eras Tour", digressão mundial de Taylor Swift, com "uma visão de dentro".

Nos últimos anos, o grupo Gannett - proprietária do USA Today e de muitos jornais locais - reduziu repetidamente empregos nos mercados locais. Em dezembro, reduziu em 6% a equipa de notícias.

O Gannett procura um jornalista "com experiência" e "avançado em vídeo" para a vaga, e que também seja "um animado escritor, fotógrafo e um social media profissional" para cobrir Taylor Swift - e apenas Taylor Swift.

É esperado que a popular cantora de 33 anos, autora de sucessos como "Bad Blood" e "Shake It Off", atinja o recorde da primeira digressão de mil milhões de dólares com a "The Eras Tour.