Não, swifties... ainda não chegou o dia de "Reputation (Taylor's Version)".

Na manhã desta terça-feira, dia 15 de outubro, no programa "Good Morning Americana", do canal ABC, Taylor Swift anunciou novidades, mas não as que os fãs esperavam. A cantora norte-americana decidiu "virar a página para uma nova era" com um livro dedicado à sua super digressão.

"Vamos dar início à última etapa da 'The Eras Tour' esta semana, o que é difícil de compreender. Esta digressão tem sido a experiência mais maravilhosa e eu sabia que queria comemorar as memórias que criámos juntos de uma forma especial. Bem, na verdade de duas formas. Estou entusiasmada por anunciar que 'The Official Eras Tour Book', repleto de reflexões pessoais minhas, fotos inéditas dos bastidores e todas as memórias mágicas que vocês trouxeram para todas as noites e... 'The Tortured Poets Department: The Anthology' em vinil e CD".

"Taylor Swift | The Eras Tour Book", livro de 256 páginas e com mais de 500 fotos, vai estar à venda por aproximadamente 37 euros.

Os produtos serão lançados inicialmente apenas nos Estados Unidos, nas lojas Target na Black Friday, a 29 de novembro.

Veja o teaser do livro: