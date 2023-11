O espetáculo da "The Eras Tour" decorreu esta sexta-feira, dia 17 de novembro, no Estádio Olímpico Nilton Santos.

Uma jovem, identificada como Ana Clara Benevides Machado (23 anos), morreu durante arranque do primeiro concerto de Taylor Swift no Rio de Janeiro.

Segundo a imprensa brasileira, depois de desmaiar, a fã da cantora norte-americana foi assistida no local por uma equipa média. Ao jornal Folha de S. Paulo, um amigo adiantou que a j0vem foi reanimada no estádio, tendo sofrido uma nova paragem cardiorrespiratória.

Durante o concerto, a sensação térmica no estádio era de 60 graus. De acordo com os registos da equipa de bombeiros, foram registados mais de mil desmaios durante o concerto.

Nas redes sociais, Taylor Swift reagiu à notícia. "Não acredito que estou a escrever estas palavras, mas é com o coração partido que vos digo que perdemos uma fã hoje à noite, antes do meu concerto. Não consigo dizer o quão devastada estou. Tenho poucas informações, além do facto de que era incrivelmente linda e jovem", escreveu a cantora norte-americana no Instagram.

"Eu não vou conseguir falar disto no palco porque me sinto assoberbada pela tristeza quando tento falar sobre isto. Quero dizer agora que lamento bastante esta perda e o meu coração partido está com a família e amigos. Esta era a última coisa que pensei que fosse acontecer quando decidi trazer esta digressão para o Brasil", acrescentou.