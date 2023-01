Shakira lançou o tema "Music Session #53", com Bizarrap, na semana passada e conquistou as redes sociais. A letra do tema tem dado que falar, já que a cantora colombiana aborda o fim do seu relacionamento com o ex-futebolista Gerard Piqué.

A Juventus também quis aproveitar a popularidade do novo single da colombiana e partilhou um vídeo dedicado a Gerard Piqué nas redes sociais. No TikTok, o clube italiano recordou a vitória no jogo de 2017 contra o Barcelona, a contar para a Liga dos Campeões.

No vídeo, a Juventus mostra imagens do antigo jogador do clube espanhol e usou como banda sonora "Music Sessions #53". No TikTok, o vídeo soma mais de 15 milhões de visualizações.

Veja o vídeo: