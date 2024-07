Karol G, uma das maiores estrelas da música latina, estreou-se este domingo, dia 7 de julho, na MEO Arena, em Lisboa, com um concerto totalmente esgotado. A cantora colombiana, que está na Europa a apresentar a "Mañana Será Bonito Tour", volta a subir ao palco da maior sala do país esta segunda-feira.

O mote da digressão da artista colombiana é o seu mais recente álbum “Mañana Será Bonito”, de 2023, que conquistou a liderança do top Billboard 200 e destacou-se também no Top Latin Albums e no ranking Latin Rhythm Albums. Nos serviços de streaming, as canções do disco também acumulam milhões de reproduções - só no Spotify, a cantora soma mais de 50 000 000 de ouvintes mensais.

Por tudo isto e muito mais, a euforia em torno da digressão era esperada, mas superou as melhores expectativas.

Vejas as imagens do concerto:

Na digressão, a artista divide o concerto em vários segmentos, com mudanças em palco e, claro, de outfit. No segundo ato do espetáculo, apresentado como “Bichota Season”,a colombiana surgiu em cima de grande tubarão e aqueceu a festa latina na MEO Arena com temas como “Bichota”, “Oki Doki”, “Una Noche en Medellín” ou "Friki, que fizeram a multidão saltar e cantar até ficar sem voz.

Em Portugal, Karol G esgotou rapidamente duas datas na MEO Arena - se tivesse sido anunciado um terceiro concerto, provavelmente também esgotaria a julgar pelas reações nas redes sociais.

ALINHAMENTO: PARTE 1 “TQG”

“Besties”

“Mi Cama”

“El Barco”

“X Si Volvemos”

“Tusa”

“Amargura” PARTE 2 “Bichotag”

“Oki Doki”

“Una Noche en Medellín”

“QLONA"

"Friki"

"Pineapple"

“Bichota”

“El Makinon”

“Carolina”

“Gatúbela” + "Tá Ok" (interlúdio) Parte 3 "Ocenan"

"Pero Tú"

“Mercurio”

"A Ella"

"Creeme" Parte 4 “Mientras Me Curo del Cora”

"Contigo"

“Ojos Ferrari”

“Tus Gafitas”

“Cairo”

“Mi Ex Tenía Razón”

“Gucci Los Paños”

“200 Copas”

“MAMIII”

“Amargura”

“Provenza / Provenza (Tiesto Remix)” Encore "Si Antes Te Hubiera Conocido"

"Tres, dois, uno..."

Pouco antes das 20h30, a contagem decrescente surgiu nos ecrãs, mas foi nos últimos 10 segundos que a multidão se fez ouvir, com a contagem a denunciar que a maioria dos fãs vinham de países onde se fala espanhol ("tres, dois, uno..."). As dezenas de bandeiras espalhadas também denunciavam as nacionalidades, com Espanha e Colombia no top - República Dominicana, Porto Rico e Costa Rica também estavam representados.

Em clima de total festa, Karol G surgiu em palco entre os gigantescos insufláveis e ao som de “TQG”, colaboração com Shakira. Acompanhada por um grupo de bailarinos e por uma banda, os primeiros minutos marcaram o ritmo de toda a festa latina, com muito reggaeton, cor e sensualidade.

Depois de “Besties”, a colombiana recordou “Mi Cama”, lançada em 2018, e “El Barco”, do disco “ KG0516” (2021). Sempre sorridente e irrequieta no gigantesco palco, Karol G entregou “X Si Volvemos” e logo depois convidou a multidão a dançar com toda a energia ao som de Tusa” e “Amargura”.

Na segunda parte, Karol G trouxe ainda “Carolina”e “Gatúbela”, que terminou com o grupo de bailarinos a dançar "Tá Ok", do brasileiro Dennis.

No terceiro segmento, as emoções estiveram à flor da pele. Sozinha em palco, Karol G começou por recordar “Ocean”, tema lançado em 2019, e a multidão que encheu a maior sala do país foi o coro perfeito para o momento. As vozes voltaram-se a soltar logo depois, com “Pero Tú”.

"Tenho 56 anos e também gosto de Karol G" e um pedido de casamento

Entre sorrisos e algumas lágrimas, depois “Mercurio”, a colombiana conversou com os fãs e leu com atenção os cartazes. “Tenho 56 anos e também gosto de Karol G”, escreveu uma seguidora da cantora na cartolina. “Adoro-te, obrigado. Quando tiver 56 anos quero estar aqui isto e quero que vocês estejam aqui”, frisou a cantora.

Os corações continuaram a palpitar com “A Ella” e “Creeme”, que terminou com a artista a descer para junto do público. Enquanto caminhava e cumprimentava os fãs, Karol G foi ‘madrinha’ de um pedido de casamento.

Depois do ‘sim’, uma nova mudança em palco, que se encheu de cor para ““Mientras Me Curo del Cora”, tema que abre o álbum "Mañana Será Bonito” (2023) e que conta com um sample inicial de “Don't Worry, Be Happy” de Bobby McFerrin. Seguiu-se uma versão calma de “Contigo”, com a MEO Arena a pintar-se de azul - foram distribuídas pulseiras luminosas antes do arranque do concerto.

créditos: Rita Sousa Vieira

“Ojos Ferrari”, “Tus Gafitas” e “Cairo” abriram caminho para “Mi Ex Tenía Razón”, uma das canções mais celebradas do último disco da artista. Sempre animada e com uma energia contagiante, Karol G incentivou o público a soltar ainda mais com “Gucci Los Paños”, “200 Copas”, “MAMIII” e “Amargura”.

Para a primeira despedida, a artista guardou “Provenza (Tiesto Remix)” e todos os fãs tiraram o pé do chão e soltaram as vozes - especialmente para gritar e pedir mais. E Karol G retribuiu a calorosa despedida com mais uma canção. “Si Antes Te Hubiera Conocido”, single editado no final de junho e que conquistou o top Hot Latin Songs da Billboard, foi a banda sonora perfeita para o final, com a cantora a dançar (literalmente) no meio da dos fãs - terá sido a maior ‘dancinha do TikTok’ de sempre.

Durante cerca de 2h30, Karol G contagiou todos e cada um com a sua energia. Sempre sorridente, a artista colombiana tem um carisma especial que conquista, levando os fãs para o seu universo colorido, feliz e com muitos ritmos latinos - sem dúvidas que o futuro da cantora colombiana será bonito e o amanhã dos fãs também.

Na Europa, a "Mañana Será Bonito Tour" arrancou a 8 de junho, em Zurique, e termina no estádio Santiago Bernabeu, em Madrid, a 20 de julho. A etapa europeia da digressão segue-se às 27 datas agendadas para a América Latina.

créditos: Rita Sousa Vieira

Nos últimos anos, Karol G tornou-se numa das maiores estrelas da música latina. Dois anos depois de lançar "KG0516" (2021), a cantora tornou-se na primeira artista feminina a alcançar o primeiro lugar do Top 200 da Billboard com um álbum em espanhol, vendeu mais de 843 mil bilhetes para 18 concertos e alcançou o 3.º lugar do “Top Latin Artists Chart” da Billboard.

No início do ano, a colombiana foi eleita a Mulher do Ano de 2024 para Billboard. "Com o seu imenso talento, Karol G criou um movimento para as mulheres do mundo inteiro devido às suas letras empoderadas e confiança inspiradora", destaca Hannah Karp, diretora editorial da Billboard.

No ano passado, a cantora regressou também à sua cidade natal na Colômbia – Medellin, com o Mañana Será Bonito Fest – um evento que juntou quase 95.000 pessoas e que teve como convidados Becky G, Deid, Peso Pluma, Romeo Santos e Tiësto.

Além dos recordes batidos em números de streaming e público, Karol G subiu também ao palco do festival Lollapalooza, e teve atuações nos 2023 Billboard Music Awards e nos VMAs, cerimónias em que também arrecadou prémios.

Karol G venceu ainda vários Latin Grammy Awards, na cerimónia deste ano em Sevilha: Álbum do Ano, Melhor Performance Urban/Fusion, e Melhor Álbum de Música Urbana.