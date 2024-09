Depois da digressão mundial "Mañana Será Bonito Tour", que contou com duas datas esgotadas na MEO Arena, em Lisboa, Karol G levou a sua festa ao palco dos MTV Video Music Awards (VMAs), que decorreram na madrugada desta quarta para quinta-feira, de 11 para 12 de setembro.

No palco da a UBS Arena, em Nova Iorque, a artista apresentou "Si Antes Te Hubiera Conocido", considerado um dos grandes sucessos de verão de 2024. Sempre sorridente, a colombiana convidou todos para a sua festa e dançou ao lado de Taylor Swift, Post Malone ou Camila Cabello.

"Karol passeou naturalmente entre o público, enchendo a arena com o calor e a energia da cultura latina ao ritmo do merengue. O poder da sua música e o entusiasmo dos dançarinos eram visíveis, com bandeiras latinas erguidas orgulhosamente enquanto o público se deixava levar pelo ritmo", frisa a equipa de Karol G em comunicado.

Veja a atuação: