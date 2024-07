A "Mañana Será Bonito Tour", de Karol G, chegou este domingo, dia 7 de julho, a Lisboa. Esta segunda-feira, a festa colorida da cantora colombiana repete-se na MEO Arena.

Para o final da noite, a artista guardou “Si Antes Te Hubiera Conocido”, single editado no final de junho e que se estreou no segundo lugar do Hot Latin Songs da Billboard. No Spotify, a canção conta com mais de 67 000 000 de reproduções e no TikTok o tema já foi usado em cerca de 300 mil vídeos.

Na MEO Arena, em Lisboa, "Si Antes Te Hubiera Conocido" foi a banda sonora perfeita para o final, com a cantora a dançar (literalmente) no meio da dos fãs - terá sido a maior ‘dancinha do TikTok’ de sempre.

Veja o vídeo: