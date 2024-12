No final de cada ano, Barack Obama revela as suas canções preferidas. Na passada sexta-feira, dia 20 de dezembro, o ex-presidente dos Estados Unidos partilhou nas redes sociais a lista das suas músicas favoritas de 2024.

"Aqui estão as minhas canções favoritas deste ano. Dá uma vista de olhos se quiseres renovar a tua playlist – e diz-me se há alguma música ou artista que deva mesmo ouvir," escreveu Obama na sua conta no Instagram.

“Squabble Up”, de Kendrick Lamar, “Lunch”, de Billie Eilish, “Too Sweet”, de Hozier, e “Si Antes Te Hubiera Conocido”, de Karol G, são algumas das canções destacadas na lista do ex-presidente norte-americano.

O top de Obama conta também com canções de Tyla, Rema, Beyoncé, Artemas, Fontaines D.C. Jack White ou Kendrick Lamar.

Em agosto, o antigo presidente dos Estados Unidos partilhou a sua playlist de verão, onde destacou um tema da portuguesa Carminho.

Lista de Barack Obama:

Kendrick Lamar, “Squabble Up”

Billie Eilish, “Lunch”

Rema, “Yayo”

Tyla, Gunna & Skillibeng, “Jump”

Central Cee & Lil Baby, “Band4band”

Ezra Collective & Yazmin Lacey, “God Gave Me Feet for Dancing”

The Red Clay Strays, “Ramblin'”

Fontaines D.C., “Favourite”

Asake & Travis Scott, “Active”

Shaboozey, “A Bar Song (Tipsy)”

Bonny Light Horseman, “Old Dutch”

Rae Khalil, “Is It Worth It”

Beyoncé, “Texas Hold ‘Em”

Jordan Adetunji, “Kehlani”

Artemas, “I Like the Way You Kiss Me”

Johnny Blue Skies, “Scooter Blues”

Hozier, “Too Sweet”

Leon Bridges, “Peaceful Place”

Tommy Richman, “Million Dollar Baby”

Waxahatchee & MJ Lenderman, “Right Back to It”

Myles Smith, “Stargazing”

Jack White, “That’s How I’m Feeling”

Moses Sumney, “Gold Coast”

Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

FloyyMenor & Cris MJ, “Gata Only”