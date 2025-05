A 51.ª edição anual dos American Music Awards teve lugar esta madrugada no Fontainebleau, em Las Vegas. A cerimónia contou com a cantora Jennifer Lopez como anfitriã principal, repetindo o papel que já tinha desempenhado em 2015.

Depois das celebridades desfilarem pela passadeira roxa, Lopez deu início à cerimónia com uma atuação poderosa, onde dançou ao som de 23 dos maiores sucessos do último ano — tudo em apenas seis minutos.

“Esta noite, os holofotes estão virados para vocês, porque este é o maior prémio musical do mundo votado pelos fãs — e são vocês que escolhem os vencedores,” afirmou Lopez durante o seu monólogo após a atuação. “E este ano, sim, tivemos mais votos do que nunca.”

E os fãs votaram e fizeram de Billie Eilish, atualmente em digressão mundial e ausente do evento, a grande vencedora da noite. A artista norte-americana conquistou sete troféus: Artista do Ano, Álbum do Ano, Canção do Ano, Artista em Digressão Favorita, Artista Pop Feminina Favorita, Álbum Pop Favorito e Canção Pop Favorita.

SZA venceu como Artista R&B Feminina Favorita e Canção R&B Favorita. Eminem, mesmo sem presença física, foi distinguido como Artista Hip-Hop Masculino Favorito e Álbum de Hip-Hop Favorito.

Beyoncé, também ausente da cerimónia devido à "Cowboy Carter Tour", levou para casa dois prémios nas categorias de Artista Country Feminina Favorita e Álbum Country Favorito — uma estreia da artista, que pela primeira vez foi reconhecida na área da música country, apesar de já contar com 11 AMAs ao longo da carreira.

Outros vencedores incluíram Becky G, como Artista Latina Feminina Favorita; Gracie Abrams, galardoada como Melhor Artista Revelação; e Post Malone, que venceu nas categorias de Artista Country Masculino Favorito e Canção Country Favorita. Doechii conquistou o prémio de Canção Social do Ano, enquanto Lady Gaga e Bruno Mars venceram nas categorias de Videoclipe Favorito e Colaboração do Ano. Bruno arrecadou ainda o prémio de Artista Pop Masculino Favorito, e Gaga foi reconhecida como Artista de Dança/Eletrónica Favorita.

Janet Jackson recebeu o Prémio Ícone e Rod Stewart foi homenageado com o Prémio Carreira.

A cerimónia contou ainda com atuações de Benson Boone, Blake Shelton, Gloria Estefan, Gwen Stefani, Lainey Wilson, Alex Warren e Reneé Rapp e entre os apresentadores da noite estiveram Alix Earle, Cara Delevingne, Ciara, Dan + Shay, Dylan Efron, Jordan Chiles, Kai Cenat, Megan Moroney, Nikki Glaser, Shaboozey, Tiffany Haddish e Wayne Brady.

LISTA COMPLETA DE VENCEDORES:

Artista do Ano

Billie Eilish (VENCEDORA)

Ariana Grande

Chappell Roan

Kendrick Lamar

Morgan Wallen

Post Malone

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift

Zach Bryan

Artista Revelação do Ano

Gracie Abrams (VENCEDORA)

Benson Boone

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Tommy Richman

Álbum do Ano

"Cowboy Carter" — Beyoncé

“Hit Me Hard and Soft” — Billie Eilish (VENCEDORA)

“The Rise and Fall of a Midwest Princess” — Chappell Roan

“Brat” — Charli xcx

“The Secret of Us” — Gracie Abrams

“We Don’t Trust You” — Future e Metro Boomin

“GNX” — Kendrick Lamar

“F-1 Trillion” — Post Malone

“Short n’ Sweet” — Sabrina Carpenter

“The Tortured Poets Department” — Taylor Swift

Canção do Ano

“Beautiful Things” — Benson Boone

“Birds of a Feather” — Billie Eilish (VENCEDORA)

“Good Luck, Babe!” — Chappell Roan

“Too Sweet” — Hozier

“Not Like Us” — Kendrick Lamar

“Die With A Smile” — Lady Gaga e Bruno Mars

“I Had Some Help” — Post Malone e Morgan Wallen

“Espresso” — Sabrina Carpenter

“A Bar Song (Tipsy)” — Shaboozey

“Lose Control” — Teddy Swims

Colaboração do Ano

“Die With A Smile” — Lady Gaga e Bruno Mars (VENCEDORES)

“Luther” — Kendrick Lamar e SZA

“Miles on It” — Marshmello e Kane Brown

“I Had Some Help” — Post Malone e Morgan Wallen

“APT.” — Rosé e Bruno Mars

“Fortnight” — Taylor Swift e Post Malone

Canção do Ano nas Redes Sociais

"Anxiety" — Doechii (VENCEDORA)

"Hot to Go!" — Chappell Roan

"End of Beginning" — Djo

"Messy" — Lola Young

"A Bar Song (Tipsy)" — Shaboozey

"Million Dollar Baby" — Tommy Richman

Artista em Turnê Favorito

Billie Eilish (VENCEDORA)

Luke Combs

Morgan Wallen

Taylor Swift

Zach Bryan

Videoclipe Favorito

"Beautiful Things — Benson Boone

"Si Antes Te Hubiera Conocido" — Karol G

"Not Like Us" — Kendrick Lamar

"Die with a Smile" — Lady Gaga e Bruno Mars (VENCEDORES)

"A Bar Song (Tipsy)" — Shaboozey

Artista Masculino de Pop Favorito

Benson Boone

Bruno Mars (VENCEDOR)

Hozier

Teddy Swims

The Weeknd

Artista Feminina de Pop Favorita

Billie Eilish (VENCEDORA)

Chappell Roan

Lady Gaga

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Álbum de Pop Favorito

“Hit Me Hard and Soft” — Billie Eilish (VENCEDORA)

“The Rise and Fall of a Midwest Princess” — Chappell Roan

“Brat” — Charli xcx

“Short n’ Sweet” — Sabrina Carpenter

“The Tortured Poets Department” — Taylor Swift

Canção de Pop Favorita

“Beautiful Things” — Benson Boone

“Birds of a Feather” — Billie Eilish (VENCEDORA)

“Die With A Smile” — Lady Gaga e Bruno Mars

“Espresso” — Sabrina Carpenter

“Lose Control” — Teddy Swims

Artista Masculino de Country Favorito

Jelly Roll

Luke Combs

Morgan Wallen

Post Malone (VENCEDOR)

Shaboozey

Artista Feminina de Country Favorita

Beyoncé (VENCEDORA)

Ella Langley

Kacey Musgraves

Lainey Wilson

Megan Moroney

Duo ou Grupo de Country Favorito

Dan + Shay (VENCEDORES)

Old Dominion

Parmalee

The Red Clay Strays

Zac Brown Band

Álbum de Country Favorito

“Cowboy Carter” — Beyoncé (VENCEDORA)

“Beautifully Broken” — Jelly Roll

“Am I Okay?” — Megan Moroney

“F-1 Trillion” — Post Malone

“Where I’ve Been, Isn’t Where I’m Going” — Shaboozey

Canção de Country Favorita

“I Am Not Okay” — Jelly Roll

“High Road” — Koe Wetzel e Jessie Murph

“Ain’t No Love in Oklahoma” — Luke Combs

“I Had Some Help” — Post Malone e Morgan Wallen (VENCEDORES)

“A Bar Song (Tipsy)” — Shaboozey

Artista Masculino de Hip Hop Favorito

Eminem (VENCEDOR)

Drake

Future

Kendrick Lamar

Tyler, The Creator

Artista Feminina de Hip Hop Favorita

Doechii

GloRilla

Latto

Megan Thee Stallion (VENCEDORA)

Sexyy Red

Álbum de Hip Hop Favorito

“The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)” — Eminem (VENCEDOR)

“We Don’t Trust You” — Future & Metro Boomin

“one of wun” — Gunna

“GNX” — Kendrick Lamar

“Chromakopia” — Tyler, The Creator

Canção de Hip Hop Favorita

“Luther” — Kendrick Lamar & SZA

“Like That” — Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar

“TGIF” — GloRilla

“Whatchu Kno About Me” — GloRilla & Sexyy Red

“Not Like Us” — Kendrick Lamar (VENCEDOR)

Artista Masculino de R&B Favorito

Bryson Tiller

Chris Brown

PARTYNEXTDOOR

The Weeknd (VENCEDOR)

Usher

Artista Feminina de R&B Favorita

SZA (VENCEDORA)

Kehlani

Muni Long

Summer Walker

Tyla

Álbum de R&B Favorito