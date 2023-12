Já é uma tradição: no final de cada ano, Barack Obama revela as suas canções preferidas.

Esta sexta-feira, dia 29 de dezembro, o ex-presidente dos Estados Unidos partilhou nas redes sociais a lista das suas músicas favoritas de 2023. Do pop ao R&B, o top destaca-se pela diversidade e destaca novas estrelas.

"TQG", de Karol G e Shakira, "Cobra", de Megan Thee Stallion, "Younger & Dumber", de Indigo De Souza, ou "Since I Have a Lover", de 6lack, são alguns dos temas destacados por Obama.

O top do ex-presidente norte-americano conta ainda com canções de Beyoncé, com Kendrick Lamar, Tyla, Stormzy, Burna Boy, Lenny Kravitz,Tems e Jon Batiste.

Lista de Barack Obama:

Karol G e Shakira: “TQG”

Zach Bryan: “I Remember Everything” [ft. Kacey Musgraves]

Dave & Central Cee: “Sprinter”

6lack: “Since I Have a Lover”

Megan Thee Stallion: “Cobra”

Blondshell - “Joiner”

Alé Araya: “Midnight Gospel” [ft. Joseph Chilliams]

Beyoncé: “A América tem um problema” [ft. Kendrick Lamar]

Tyla: “Água”

Allison Russell: “The Returner”

Davido: “Indisponível” [ft. Musa Keys]

Mitski - “My Love Mine All Mine”

Burna Boy: “Sittin' on Top of the World” [ft. 21 Savage]

Big Thief - “Vampire Empire”

Indigo De Souza - Younger & Dumber”

Stormzy: “Toxic Trait” [ft. Fredo]

John Summit & Hayla: “Where You Are”

Yng Lvcas & Peso Pluma - “La Bebe (Remix)”

Victoria Monét - “On My Mama”

Jason Isbell e a Unidade 400 - “Cast Iron Skillet”

Brent Faiyaz - “WY @”

Asake & Olamide - “Amapiano”

Teddy Swims - “Lose Control”

Rita Wilson & Keith Urban - “Crazy Love”

Gabe Lee - “Drink The River”

Lenny Kravitz: “Road to Freedom (do filme Netflix 'Rustin') ”

Jon Batiste - “It Never Went Away”

Tems - “Me & U”