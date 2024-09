Esta sexta-feira, dia 20 de setembro, é dia de regressos: além de Nelly Furtado, com o disco "7", Katy Perry também está de volta com um novo álbum. "143" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e será apresentado pela primeira vez ao vivo na noite desta sexta-feira, no Rock in Rio Brasil, no Rio de Janeiro.

O disco conta com os mais recentes singles da norte-americana -"Woman's World", "Lifetimes" e "I’m His, He’s Mine". Para "143", Katy Perry colaborou ainda com 21 Savage, Kim Petras e JID.

“Propus-me a criar um álbum dance-pop desafiante, exuberante e comemorativo, com a simbólica expressão numérica do amor, 143, como mensagem central”, explica a artista norte-americana.