Katy Perry está a preparar o seu regresso à música e deverá lançar um novo álbum em 2024. A cantora norte-americana também está a planear uma nova digressão mundial.

"Smile", de 2020, foi o último disco editado pela artista que, desde 2021, apostou na sua residência artística em Las Vegas.

De acordo coma fonte citada pele The Sun, 2024 será um grande ano para Katy Perry, que está dedicada a escrever as suas canções mais "pessoais" de sempre.

"Katy tem trabalhado no seu álbum mais pessoal durante grande parte dos últimos dois anos", revelou a fonte, aditando que o novo álbum será diferente de tudo o que a artista já lançou.

Já sobre a digressão, a mesma fonte adiantou ao jornal que Katy Perry espera voltar à estrada no final de 2024.

A cantora atuou pela última vez em Portugal na edição de 2018 do Rock in Rio Lisboa, no Parque da Bela Vista.