Os Kings of Convenience são a mais recente confirmação para a edição do próximo ano do CoolJazz. O duo vai atuar no o Hipódromo Manuel Possolo e Parque Marechal Carmona, em Cascais, a 19 de julho de 2023 e promete fazer uma "viagem musical pela sua discografia".

Em 2000, Erlend Oye e Eirik Glambek Boe, fundam os Kings of Convenience e, desde então, conquistaram uma base de seguidore sólida em todo o mundo e muito em particular em Portugal. "No próximo verão, os Kings of Convenience apresentam a sua sonoridade particular, num cenário tão peculiar como o Festival CoolJazz", frisa a organização.

"Peace or Love" (2021) é o mais recente trabalho editado pelo duo e foi produzido ao longo de cinco anos, em cinco cidades diferentes.

Lionel Richie (8 julho), Norah Jones (29 julho) e Snarky Puppy (20 julho), estão também confirmados na 18.ª edição do CoolJazz, que terá lugar no Hipódromo Manuel Possolo e Parque Marechal Carmona, em Cascais.