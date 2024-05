Este ano, há mais música depois do último concerto do palco principal. Em modo de celebração pelo seu 20.º aniversário, o Ageas Cooljazz decidiu prolongar as noites do seu festival com um novo palco – o Late Nights.

“Procuramos apresentar, todos os anos, uma programação cada vez maior e mais forte. As tardes de domingo já são uma referência e queríamos oferecer uma outra experiência ao nosso público – a noite. Por isso estendemos a programação e estreamos o novo palco até ao início da madrugada”, afirma Karla Campos, CEO Live Experiences, ao SAPO Mag.

A nova edição do Ageas Cooljazz é constituída por quatro momentos: as Cascais Jazz Sessions by Smooth Fm, iniciativa que visa promover projetos de jazz português, que irão decorrer no palco do Anfiteatro do Parque Marechal Carmona; as Cascais Lazy Sundays, programação de entrada gratuita, que decorrerá nos jardins da Casa de Histórias da Paula Rego; o novo palco Late Nights, com alinhamento diversificado a acontecer no Anfiteatro do Parque Marechal Carmona, logo após o último concerto da noite; e o Palco Ageas, onde terão lugar os concertos principais de maior dimensão.

São quatro concertos por noite, com a abertura das portas às 19h e início das atuações agendada para as 20h.

Conheça agora a programação completa, com os horários e palco de cada concerto:

9 de julho

Air | Palco Ageas, 22h30

Lana Gasparotti | Palco Ageas, 21h15

Marwan | Anfiteatro do Parque Marechal Carmona, 20h

Pedro Dias de Almeida (DJ set) | Anfiteatro do Parque Marechal Carmona, 00h

10 de julho

Chaka Khan | Palco Ageas, 22h30

Morcheeba | Palco Ageas, 21h00

Onoma | Anfiteatro do Parque Marechal Carmona, 20h

Alex D’Alva Teixeira (DJ set) | Anfiteatro do Parque Marechal Carmona, 00h

14 de julho

Inês Lopes Gonçalves e Ivo Costa DJ set | Jardins Casa de Histórias Paula Rego, 19h, entrada gratuita

19 de julho

Dino D’Santiago | Palco Ageas, 22h30

MARO | Palco Ageas, 21h00

Rogério Pitomba Trio | Anfiteatro do Parque Marechal Carmona, 20h

Progressivu (DJ set) | Anfiteatro do Parque Marechal Carmona, 00h

21 de julho

Vanda Miranda DJ set | Jardins Casa de Histórias Paula Rego, 19h, entrada gratuita

26 de julho

Diana Krall | Palco Ageas, 22h30

Manuel Oliveira Trio | Palco Ageas, 21h15

Eunice Barbosa | Anfiteatro do Parque Marechal Carmona, 20h

Pedro Tenreiro (DJ set) | Anfiteatro do Parque Marechal Carmona, 00h

27 de julho

Marina Sena | Palco Ageas, 22h30

Luedji Luna | Palco Ageas, 21h00

Samalandra | Anfiteatro do Parque Marechal Carmona, 20h

Sónia Trópicos (DJ set) | Anfiteatro do Parque Marechal Carmona, 00h

28 de julho

Wandson DJ Set | Jardins Casa de Histórias Paula Rego, 19h, entrada gratuita

30 de julho

Fat Freddy’s Drop | Palco Ageas, 22h30

Expresso Transatlântico | Palco Ageas, 21h15

Gisela Mabel | Anfiteatro do Parque Marechal Carmona, 20h

Matilde Castro (DJ set) | Anfiteatro do Parque Marechal Carmona, 00h

31 de julho

Jamie Cullum | Palco Ageas, 22h30

InÊs Marques Lucas | Palco Ageas, 21h15

Guilherme Melo | Anfiteatro do Parque Marechal Carmona, 20h

Beatriz Pessoa e Daniel Mota (DJ set) | Anfiteatro do Parque Marechal Carmona, 00h

Para mais informações consulte o site oficial do Ageas Cooljazz.