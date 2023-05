O músico norte-americano Kurt Wagner, criador e principal elemento dos Lambchop, vai dar dois concertos em Portugal, em Porto e Lisboa, no âmbito de uma “digressão europeia de espetáculos intimistas”, anunciou hoje a promotora.

Os concertos inserem-se no Misty Fest e acontecem na Casa da Música, no Porto, no dia 21 de novembro, e no dia seguinte no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Kurt Wagner vai estar em palco acompanhado pelo músico e produtor Andrew Broder. A promotora Uguru realça, em comunicado, que os concertos vão ser “duplos, ou seja, para além do espetáculo dos Lambchop, existirá outro concerto com um artista a anunciar em breve”.