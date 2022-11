A banda é constituída pelos músicos Afonso Passos na bateria e percussão, Aníbal Beirão no contrabaixo, Pedro João no cavaquinho, bandolim, viola braguesa e guitarra elétrica, e Ricardo Nogueira, na guitarra e viola braguesa.

“’Lama pela Anca’ é uma incursão sonora sobre influências folk, jazz e rock”, afirma o quarteto em comunicado.

Antes do concerto no Barreiro, a banda portuense atua na véspera, 1 de dezembro, às 16h00, no Fórum da Fnac Colombo, em Lisboa, às 18h30, na Fnac Oeiras, e, no dia 2, pelas 18h30, no Fórum da Fnac Chiado, também Lisboa, antes de tocarem no Barreiro.

Sobre a sua música, os Palankalama afirmam que “pode ser traduzida como uma longa citação de lugares geográficos, reais e imaginários, e uma exploração dos universos musicais sugestivos do cinema, ou da música popular”.

“É um trabalho sobre paisagens sonoras, quase familiares, onde se procura que o lado plástico e abstrato da música funcione como uma janela para lugares de desvio e de ficção”, remata a banda.