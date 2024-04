O primeiro fim de semana do Coachella foi marcado pela presença de convidados de luxo, uma lista de artistas latinos variada e o renascimento do 'indie rock'.

Eis um resumo dos destaques do fim de semana:

Orgulho latino

Shakira, Ludmilla, Peso Pluma, J Balvin... a edição deste ano do Coachella foi dominada por artistas latinos de vários países e géneros.

A representação musical da América Latina no Coachella cresceu significativamente nos últimos anos - e a sua grande presença em 2024 indica que será cada vez menos uma exceção.

No ano passado, o festival fez história ao colocar Bad Bunny como atração principal, tornando-o o primeiro artista latino e de idioma castelhano nesta posição.

Durante este fim de semana, o produtor argentino Bizarrap surpreendeu os fãs com a performance de Shakira durante a sua apresentação, e Peso Pluma subiu ao palco principal com a sua mistura única de corridos mexicanos com rap latino e reggaeton.

A cantora Ludmilla, por sua vez, representou o Brasil como a primeira artista negra e latina a apresentar-se no palco principal.

O porto-riquenho Young Miko, o cubano Cimafunk, os equatorianos Hermanos Gutiérrez e artistas mexicanos como Son Rompe Pera, Carin León e Girl Ultra fizeram parte da longa lista de artistas latinos que se apresentaram no festival.

Além disso, Balvin apresentou Will Smith, que usava óculos escuros e fato, para interpretar o tema do filme "Homens de Negro".

Estrelas

Rumores apontavam uma participação especial de Taylor Swift na apresentação de algum dos seus amigos presentes na 'setlist' do festival - Lana Del Rey, Ice Spice ou o seu produtor, Jack Antonoff.

No entanto, a cantora americana marcou presença como espectadora e assistiu nas bastidores à banda de rock Bleachers - cujo líder é Antonoff - e a rapper Ice Spice, na secção VIP.

Embora Swift estivesse entre os temas mais comentados do fim de semana, ela não foi a única estrela que apareceu de surpresa no Coachella.

Billie Eilish, que se apresentou como convidada no espetáculo de Lana Del Rey na sexta-feira, foi vista no dia seguinte na apresentação de Tyler, The Creator, e também se apresentou no palco Do Lab do festival, estreando três novas músicas do seu próximo álbum, "Hit Me Hard And Soft".

A banda No Doubt convidou a artista Olivia Rodrigo para cantar, e artistas como Ke$ha e Katy Perry fizeram aparições especiais noutros espetáculos.

O regresso do 'indie rock'

Will Smith e a sua imagem de 'neutralizador' de memórias extra-terrestres enfatizaram o retorno aos anos 1990, após a programação de sábado estar repleta de rock alternativo, que relembrou as raízes do festival.

Os membros dos No Doubt - liderados por Gwen Stefani - tocaram juntos pela primeira vez em 15 anos, com um longo espetáculo que incluiu sucessos dos anos 90 como "Just a Girl" e "Don't Speak".

Blur também subiu ao palco, assim como a banda de raggae e rock Sublime, liderada agora por Jakob Nowell, filho de Brad, o falecido vocalista da banda.

Vampire Weekend - cujos sucessos incluem "Cape Cod Kwassa Kwassa" - também voltou ao deserto para uma performance surpresa, na qual Paris Hilton participou.