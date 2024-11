Lady Gaga, Green Day e Post Malone serão as atrações principais do festival de música e artes Coachella de 2025, disseram os organizadores na quarta-feira, enquanto Travis Scott será um convidado especial.

Missy Elliott, Charli XCX e Megan Thee Stallion também estarão presentes no grande evento no deserto da Califórnia que dá início ao circuito de festivais de música.

O Coachella acontecerá em dois fins de semana de três dias na primavera, de 11 a 13 de abril e de 18 a 20 de abril.

A revelação da programação surgiu meses antes do normal, um dia após Post Malone ter deixado escapar na sua própria agenda de digressões que faria espetáculos durante as datas previstas dos festivais em Indio.

A apresentação de Scott acontecerá quatro anos depois de ele ter sido escolhido para ser a atração principal do festival de 2020, que acabou por ser cancelado devido à pandemia de COVID-19.

Tyla, da África do Sul, irá apresentar-se na edição de 2025 depois de ter desistido no ano passado devido a uma lesão.

Outros atos de interesse incluem o famoso maestro Gustavo Dudamel juntamente com a Filarmónica de Los Angeles, além do regresso ao deserto da brasileira Anitta e dos pioneiros da música eletrónica Kraftwerk.

O festival do ano passado foi encabeçado por Lana Del Rey, Doja Cat e Tyler, the Creator. Também contou com uma apresentação especial de reunião dos No Doubt.

Taylor Swift também foi uma presença marcante no terreno ladeado pelas montanhas de San Jacinto em 2024 – embora como espectadora, não a atuar.