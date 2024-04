Até 26 de maio, a cidade algarvia vai acolher 20 espetáculos artísticos e atividades de oficinas e debates, durante a 4.ª edição do Mochila — Festival Internacional de Teatro para Crianças e Jovens, que contará com apresentações de artistas e companhias como Lena D'Água, Formiga Atómica, teatromosca, Catarina Requeijo ou Noiserv, entre outros, precisou a organização num comunicado.

Promovido pela companhia LAMA Teatro, o festival vai ter como palco dez espaços da cidade de Faro e levará junto do público um conjunto de “propostas artísticas pensadas para a infância e a juventude”, que poderá aceder gratuitamente a 13 das 20 iniciativas agendadas, frisou.

“A 4.ª edição do MOCHILA inicia-se a 16 de maio, com a oficina criativa Biblioteca Futuro, destinada à comunidade escolar e lecionada por Manuel Henriques. No dia 17 de maio, o mesmo artista apresenta o espetáculo de teatro Biblioteca Futuro, em sessões para público em geral e escolas”, assinalou a organização.

A mesma fonte frisou que, no mesmo dia, realiza-se o debate "De que forma as artes e o ensino artístico podem cativar os jovens a ficar no Algarve?" e o concerto “Tum-Tum-Pisca-Tum”, pelos alunos da Escola de Música Moderna do Sul.

O programa conta também com espetáculos de teatro como a “Viagem”, da autoria de João Costa/Mãozorra”, a “Água! Gastas?”, projeto do Estojo - Laboratório Pedagógico do LAMA Teatro, coordenado por João de Brito”, o ”Cordão”, da Fértil Cultural, com direção de Neusa Fangueiro, o “Ritmo da Semente”, de Beatriz Teodósio e Patrícia Fonseca, ou “Nacional 2”, do LAMA Teatro e do teatromosca, com conceito de Pedro Alves, João de Brito e Noiserv, frisou.

“Muita Tralha Pouca Tralha”, da companhia Formiga Atómica e com direção artística de Catarina Requeijo e texto original de Catarina Requeijo e Inês Barahona, o “Uni-Verso”, da companhia de teatro do Baixo Alentejo Baal17, com encenação e dramaturgia de Chiqui Pereira, e “Pic-Nic de Histórias”, do LAMA Teatro, com coordenação de João de Brito e que apresenta histórias contadas por intérpretes algarvios, são outros dos espetáculos do festival.

“Nesta edição, o MOCHILA volta a reforçar a sua dimensão internacional, com três espetáculos de companhias estrangeiras, todos eles de entrada gratuita e apresentados ao ar livre”, realçou ainda a organização.

Entre estes espetáculos estão “Bufa i Rebufa”, da companhia espanhola Cia. Enlaire, que se realiza no Jardim da Alameda, a 19 de maio, “Pelat”, do bailarino espanhol Joan Català, no Coreto de Faro, a 23 de maio, e “Tartana”, um espetáculo de novo circo da companhia madrilena Trocos Lucos, programado para a Doca de Faro, a 26 de maio, elencou.

“No dia 25 de maio, às 19:00, já próximo do encerramento do Festival, Lena D'Água dará um concerto no Teatro Lethes, que promete animar miúdos e graúdos. No dia 26 de maio, às 18:30, a 4.ª edição do MOCHILA chega ao fim com Baile Tropical, de Discossauro (Miguel Neto), um DJ Set para todas as idades, de entrada livre, que acontece no Jardim da Alameda”, completou.

Os organizadores recordaram que o Festival Mochila tem como objetivos promover a descentralização da oferta cultural, democratizar o acesso a uma programação artística multidisciplinar de qualidade e incentivar o pensamento crítico do público.