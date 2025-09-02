Lewis Capaldi revelou que várias celebridades mentiram ao afirmar que tinham falado com ele durante a sua pausa na carreira.

O músico escocês foi forçado a interromper o concerto em Glastonbury, em 2023, devido a dificuldades provocadas pela síndrome de Tourette. Dias depois, anunciou que iria suspender a digressão para se concentrar na sua saúde mental e física, admitindo que estava “a aprender a adaptar-se ao impacto da síndrome”.

Durante esse período, vários artistas afirmaram publicamente que tinham estado em contacto com Lewis Capaldi. No entanto, em entrevista ao podcast "Friday Fry-Up", o cantor revelou que tal não correspondeu totalmente à verdade.

"Elton John ligou-me após Glastonbury 2023 e ambos concordámos que uma pausa seria a melhor decisão", contou. "Niall Horan, obviamente. Estou em grupos de WhatsApp com ele, por isso falamos bastante. Houve algumas pessoas que disseram que falaram comigo, mas não falaram. Não posso expor ninguém, mas foi bizarro... mesmo estranho", revelou.

O artista regressou à música em junho, com o lançamento do single "Survive" e com uma atuação surpresa no Palco Pyramid do festival de Glastonbury.