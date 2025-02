A banda Roupa Nova vai celebrar os 40 anos de carreira com concertos especiais em Portugal e no Luxemburgo.

Com formação atual composta por Cleberson Horsth, Ricardo Feghali, Kiko, Nando, Serginho Herval e Fábio Nestares, a banda presta ainda uma homenagem a Paulinho, que morreu em 2020.

No dia 14 de março, a banda vai subir ao palco do Sagres Campo Pequeno, em Lisboa. No dia seguinte, os Roupa Nova atuam no Multiusos de Gondomar e no dia 21 de março apresentam o espetáculo no Multisuos de Guimarães.

"Linda Demais", "Whisky a Go-Go", "Dona", "Volta pra Mim", "Anjo", "Seguindo no Trem Azul", "A Viagem" e "Coração Pirata" são alguns dos temas mais populares da banda Roupa Nova.

DATAS: