Depois da digressão pelo Brasil, os Dire Straits Legacy chegam a Portugal para dois concertos. A banda vai subir ao palco do Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, a 31 de janeiro e, no dia seguinte, 1 de fevereiro, atua no Multiusos de Gondomar.

"Composta por músicos que participaram em diversas fases da carreira dos Dire Straits, a banda oferece um espetáculo único e imperdível, recriando a atmosfera mágica e inesquecível da icónica banda britânica", destaca a promotora em comunicado.

Nos concertos, Alan Clark (teclados), Phil Palmer (guitarra), Mel Collins (saxofone), Marco Caviglia (voz e guitarra), Danny Cummings (percussão e voz) e Steve Walters (baixo) recordam os principais sucessos dos Dire Straits, como "Money for Nothing", "So Far Away", "Sultans of Swing", "Walk of Life" ou "Romeo and Juliet".