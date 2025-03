Os Mumford & Sons anunciaram esta quarta-feira uma digressão de 19 datas, com passagem em Lisboa. A banda vai subir ao palco do Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, a 25 de novembro.

Os bilhetes ficam disponíveis no dia 20 de março às 10h00, nos locais habituais e em everythingisnew.pt. Todos os subscritores da newsletter da Everything Is New terão acesso à pré-venda do espetáculo no dia 19 de março, às 10h00 - quem estiver inscrito, receberá um e-mail a partir das 00h00 de dia 19.

A digressão de arenas que chega a Lisboa em novembro, tem início em Estocolmo a 6 de novembro e termina em Londres a 10 de dezembro.

A banda britânica de folk-rock está a preparar um novo álbum, "RUSHMERE", que chega a 28 de março.

"Sobre o regresso da banda, Rushmere é o local onde tudo começou para os Mumford & Sons. O lago, situado em Wimbledon Common, no sudoeste de Londres, foi o ponto de encontro de Marcus Mumford, Ben Lovett e Ted Dwane, onde imaginaram pela primeira vez a ideia de formar uma banda. Rushmere é-lhes tão familiar como os instrumentos que tocavam e está no centro da sua história de origem", explica o comunicado.

Sagres Campo Pequeno | 25 de novembro

Bilhetes: