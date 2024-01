De Lisboa, o intérprete de “Lost Weekend” segue para Palmela, onde toca no Cineteatro S. João, no dia 27, e para a Casa da Música, no Porto, onde atua a 28 de abril.

No dia 30 de abril, o criador de “No Blue Skies” apresenta-se no Theatro Circo, em Braga, e, já em maio, no dia 1, irá ao Convento S. Francisco, em Coimbra. Seguir-se-ão atuações nas Caldas da Rainha, no Centro Cultural e de Congressos, a 02 de maio, encerrando esta digressão portuguesa no Cineteatro Louletano, em Loulé, no dia 4 de maio.

O músico britânico deu-se a conhecer com a banda The Commotions, na década de 1980, com os quais editou os álbuns "Rattlesnakes" (1984), "Easy Pieces" (1985) e "Mainstream" (1987), tendo iniciado uma carreira a solo, na década seguinte, com álbuns como “Don't Get Weird on Me babe” (1991) e “Bad Vibes” (1993), seguidos por outros como "Music in a Foreign Language" (2003) e "Antidepressant" (2006).

"On Pain", o seu mais recente álbum, foi editado em junho de 2023, e conta com contribuições do teclista Blair Cowan e do guitarrista Neil Clark que o acompanharam em The Commotions. "On Pain" é o 12.º álbum a solo de Lloyd Cole, sem contar com a coletânea "Cleaning Out The Ashtrays - b-sides and rarities" (2009) e "Selected Studies" (2013), em parceria com o compositor alemão Hans Joachim Roedelius.