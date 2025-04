Os norte-americanos Almost Monday atuam em Portugal, no LAV - Lisboa Ao Vivo, a 8 de julho. Os bilhetes para o concerto serão colocados à venda no dia 17 de abril, quinta-feira, a partir das 10h00, nos locais habituais.

O trio de San Diego composto por Dawson Daugherty (voz), Cole Clisby (guitarra) e Luke Fabry (baixo) destacou-se na cena musical em 2020, com o EP de estreia "broken people". Seguiu-se "til the end of time"(co-produzido com Mark Needham - The Killers, Fleetwood Mac, e Simon Oscroft - The Naked and Famous, DREAMERS), que recebeu elogios da imprensa.

Nos últimos anos, a banda atuou em festivais como Lollapalooza, BottleRock e Firefly.

Ao longo de 2022 e 2023, os Almost Monday continuaram a ganhar impulso, fazendo digressões extensas, incluindo duas digressões ao lado dos The Driver Era. O grupo também lançou vários singles, incluindo "sunburn", "life goes by", "sun keeps on shining", o segundo êxito de rádio alternativo top 20, e o favorito dos fãs, "cough drops".

Em setembro de 2024, os Almost Monday editaram o álbum de estreia, “DIVE”, que foi reeditado (edição deluxe) no passado mês de janeiro 2025. O disco, que inclui os temas “can’t slow down” e “sunburn”, ultrapassou recentemente os 250 milhões de streams nas plataformas digitais.