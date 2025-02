Lola Young é a mais recente confirmação para a edição de 2025 do festival Vodafone Paredes de Coura. A cantora do sul de Londres é uma das novas estrelas da música e tem conquistado fãs em todo o mundo.

Com o tema "Messy", que tornou-se viral no final de 2024, conquistou os primeiros lugares nos tops dos serviços de streaming de música. A canção faz parte do álbum "This Wasn’t Meant For You Anyway", editado no ano passado.

"Lola Young ganhou destaque na cena musical internacional, em 2019, com o lançamento do álbum 'Intro', mostrou ao mundo a sua capacidade de criar músicas emotivas e a sua impressionante habilidade vocal. Anos mais tarde, assim como o lendário penteado mullet, Young lançou um álbum interpretado como destemido e com garra, o seu título, 'My Mind Wanders and Sometimes Leaves Completely0 (2023)", lembra a organização do festival.

O Vodafone Paredes de Coura regressa nos dias 13, 14, 15 e 16 de agosto.

A artista junta-se a artistas comoFranz Ferdinand, Air, Sharon Van Etten & The Attachment Theory, Zaho de Sagazan, Black Country, New Road, MJ Lenderman & The Wind, bar italia, Jersey, Nilüfer Yanya, SOFT PLAY, Terno Rei, Ana Frango Elétrico, LA LOM, Cassandra Jenkins, Fat Dog, Warmduscher e Lambrini Girls.

Os passes para os quatro dias de festival já estão à venda nos locais habituais.

O festival de Paredes de Coura realizou-se pela primeira vez em 1993 por iniciativa de um grupo de amigos, do qual faz parte o atual presidente da câmara de Paredes de Coura, que queria organizar um evento dedicado ao rock independente.