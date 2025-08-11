Os My Chemical Romance vão regressa ao Reino Unido em 2026. A banda norte-americana anunciou esta semana dois concertos no estádio de Wembley, em Londres, marcados para os dias 10 e 11 de julho.

Os concertos marcam o regresso do grupo ao Reino Unido, que não atua no país desde 2022. Os bilhetes para os espetáculos estarão disponíveis a partir de 15 de agosto, às 10h (hora de Lisboa), no site oficial da banda.

A digressão "Long Live The Black Parade" arrancou a 11 de julho, em Seattle, no T-Mobile Park. Desde então, a banda já passou por vários estádios, como o Dodger Stadium, em Los Angeles, e o MetLife Stadium, em East Rutherford.

A etapa norte-americana vai continuar por cidades como Filadélfia, Chicago, Toronto e Boston, terminando em Tampa, Flórida, a 13 de setembro. Até ao momento, não estão previstas mais datas na Europa.