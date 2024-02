Louis Tomlinson, cantor e compositor que foi membro da boyband One Direction, sobe pela primeira vez ao palco MEO, do MEO Marés Vivas, no dia 21 de julho.

O britânico começou o seu percurso musical em 2010, no programa de televisão "The X Factor", enquanto elemento dos One Direction. Mais tarde, em 2018, tornou-se jurado do formato.

Como artista a solo, editou o seu primeiro álbum, "Just Hold On", em 2016, atingindo o segundo lugar nos tops britânicos e um certificado de platina.

Nos anos seguintes lançou os discos "Walls" (2020) e "Faith in the Future" (2022), também com lugares nos tops do Reino Unido e nos Estados Unidos. No ano passado, lançou "Faith in the Future", que vai apresentar na sua digressão de 2024.

O festival MEO Marés Vivas regressa a Vila Nova de Gaia nos dias 19, 20 e 21 de julho.

Os bilhetes já estão disponíveis na MEO Blueticket. O bilhete diário tem um custo de 45 euros e o passe de 3 dias de 90 euros.