Luís Braz Teixeira editou recentemente o EP "estaca zero", já disponível em todas as plataformas digitais. O primeiro curta duração inteiramente em português do cantor e compositor documenta as "várias fases de uma relação e o processo de recomeço mental e emocional que se segue ao final da mesma".

Com uma sonoridade Pop e R&B, "estaca zero" foi escrito, composto, produzido e gravado pelo próprio artista.

Para Luís Braz Teixeira, este lançamento representa "o voltar ao início, o reset mental e emocional que normalmente acontece quando termina uma relação e nos despedimos de alguém que amámos". "Ao longo de todo o EP é desenvolvida uma linha cronológica que tem início na fase de insegurança do começo de um relacionamento, seguindo-se as adversidades e, no tema final, o regresso à estaca zero', sublinha.

O EP é composto por seis temas e contou com colaborações de Duarte Carvalho, Mike Apollo, Sara Megre, Fred Irie, Paulo Araújo e André Barreto.