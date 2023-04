Nos últimos dias, circularam nas redes sociais publicações antigas de Luís Trigacheiro sobre o Chega, depois de ser confirmado um concerto do artista nas celebrações do 25 de abril, em Lisboa. Em 2019 e 2020, o vencedor do "The Voice Portugal" partilhou alguns comentários de apoio ao partido liderado por André Ventura.

Na sua conta no Instagram, o músico reagiu às notícias. "Nestes últimos, dias vi o meu nome a ser usado e vi-me a ser associado a um partido político com o qual não tenho nenhuma ligação. É verdade que há uns anos existiram aquelas publicações, que foram fruto de um ato irrefletido nas minhas redes sociais", frisou.

"Quem me conhece e se relaciona comigo sabe que sou pela tolerância e pela solidariedade e não tenho qualquer atividade partidária. Acredito que a minha música, os meus concertos, os compositores a que escolho dar voz, falarão por si e é assim que quero continuar, pela música e pela arte", acrescentou Luís Trigacheiro.

Na publicação, o cantor sublinha que "foi com muita satisfação" que foi convidado por Vitorino para o concerto: "Um concerto em que acredito e que sei que será especial para muitas gerações, como para aquelas que estarão em cima do palco".

"Espero-vos a todos, mais logo, no Terreiro do Paço, em Lisboa, para celebramos juntos a Liberdade. Até já", rematou.