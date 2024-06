De acordo com dados enviados à agência Lusa pelo município de Cantanhede, o orçamento da Expofacic (que este ano decorre entre 25 de julho e 4 de agosto), situa-se nos 2,25 milhões de euros (ME), mais 400 mil euros do que os valores divulgados aquando das apresentações de 2022 e 2023.

Segundo informação analisada pela Lusa, o orçamento que foi sendo anunciado para a Expofacic em mais de uma década, cresceu em quase um milhão de euros (era de 1,3 milhões em 2014, valor até então relativamente estável, ao longo de vários anos).

Desde essa altura veio a subir gradualmente, tendo aumentado 10% em 2022 para os 1,85 ME, após dois anos de interregno face à pandemia de COVID-19.

No que ao cartaz de espetáculos deste ano diz respeito, os destaques de origem internacional são ambos brasileiros: o Grupo Revelação, banda de pagode formada no Rio de Janeiro na década de 1990, que lançou 16 álbuns e meia centena de singles ao longo da carreira, tem atuação agendada para 27 de julho e o artista de funk MC PH atua a 1 de agosto, na mesma noite do português Miguel Araújo.

Pelo palco principal do recinto do parque de São Mateus irão ainda passar, entre outros, Richie Campbell (na abertura do evento, a 25 de julho), António Zambujo (dia 26), Tony Carreira (28 de julho), Julinho KSD (dia 29), T-Rex (30 de julho) e Pedro Abrunhosa (dia 31).

Os 11 dias de espetáculos do programa de um dos maiores eventos do género realizados em Portugal, incluem ainda, no palco principal, Bárbara Tinoco e Carolina Deslandes (2 de agosto), o hip-hop de Piruka, Magic, Kappa Jotta e Livinho (dia 3) e o já habitual encerramento pelos Xutos e Pontapés, a 4 de agosto.

Na apresentação de hoje, a organização da Expofacic – a cargo da empresa municipal Inova – anunciou uma reconfiguração do recinto do parque de São Mateus “para que os visitantes usufruam do evento com maior comodidade e segurança”.

Com cerca de 400 mil pessoas esperadas ao longo dos 11 dias, num espaço de 100 mil metros quadrados de área, com 500 expositores, 47 tasquinhas gastronómicas e sete palcos, a Expofacic propõe ainda, entre outros atrativos, a exposição temática “Giant Bugs – O Mundo dos Insetos Gigantes”, com 16 insetos robotizados e ampliados.

Para a presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio, a edição de 2024 da feira agrícola, comercial e industrial “consolidará, por certo, a Expofacic como uma referência nacional”.

A autarca notou que os espetáculos musicais são “determinantes na crescente atratividade que o evento desperta”, o que, no seu entender, valoriza os restantes vertentes, como a feira de atividades económicas, a gastronomia, o artesanato, as exposições temáticas “ou a extraordinária animação pelos agentes socioculturais locais”.

Já o vereador Pedro Cardoso, presidente da empresa municipal Inova, frisou que aquilo que torna a Expofacic “um evento único à escala nacional” é uma mistura de experiências.

“Temos um cartaz musical irresistível, com artistas e bandas para todos os públicos, mas as tradições e os negócios também estão de uma forma bem vincada na programação”, observou.

Por outro lado, Pedro Cardoso lembrou a importância de manter as tradições bem vivas, seja pela gastronomia, pelo artesanato ou por outras manifestações culturais.