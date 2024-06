No passado fim de semana, Adele voltou a subir ao palco do hotel Caesars Palace, em Las Vegas. Os concertos estão inseridos na residência artística da cantora.

No espetáculo, a artista britânica celebrou o início o Mês do Orgulho LGBTQ+ e foi interrompida por um fã. Mas o espectador, afinal, não disse o que a cantora pensou ouvir, nem o que se tornou viral nas redes sociais.

De acordo com vários fãs que estavam no concerto, o fã disse "work sucks" ('o trabalho é uma m****') e não "pride sucks" ('pride é uma m****'). No X, antigo Twitter, também foram partilhados novos vídeos do momento.

No concerto, Adele percebeu que o espectador disse que o Mês do Orgulho LGBTQ+ não "prestava" e respondeu de imediato. "Vieste ao meu concerto para gritar isso? És estúpido ou quê? Não sejas pateta, se não tens nada de jeito para dizer, não digas", frisou a cantora.

Veja os vídeos: