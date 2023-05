O festival, dedicado ao rock, vai realizar-se de 16 a 20 de agosto, com os dois primeiros dias a decorrerem na Praça do Comércio e os restantes na Praça da Canção, afirmou à agência Lusa em fevereiro o músico Victor Torpedo, que criou o evento em conjunto com Tito Santana, responsável pelo bar de Coimbra Pinga Amor.

Nessa altura, os organizadores tinham revelado as atuações no evento de Devo, A Certain Ratio, Gang of Four, Black Lips, Martin Dupont e The Fleshtones.

Desde então, o cartaz já passou a contar também com Buzzcocks, La Femme, Robert Görl & DAF e The Damned.